Nijerya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi
Nijerya'da, son 24 saatte 138 kişide Kovid-19 tespit edilirken, bu, ülkede son 4 aydaki "en düşük günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.
Abuja
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 24 saatte 138 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, bu, ülkede son 4 aydaki "en düşük günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 402 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede son 24 saatte 138 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bu sayının ülkede son 4 ayda "en düşük günlük vaka" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.
Nijerya'da toplam vaka sayısının 53 bin 865'e ulaştığı kaydedildi.
Ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 1013'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 41 bin 513'e çıktığı ifade edildi.
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerine 5 Eylül'de uluslararası uçuşların başlatılması planlanıyor.
Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini geçerken, 29 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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