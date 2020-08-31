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Koronavirüs

Nijerya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi

Nijerya'da, son 24 saatte 138 kişide Kovid-19 tespit edilirken, bu, ülkede son 4 aydaki "en düşük günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

Adam Abu-bashal   | 31.08.2020
Nijerya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı en düşük seviyeye geriledi

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 24 saatte 138 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, bu, ülkede son 4 aydaki "en düşük günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 402 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 138 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bu sayının ülkede son 4 ayda "en düşük günlük vaka" olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Nijerya'da toplam vaka sayısının 53 bin 865'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 1013'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 41 bin 513'e çıktığı ifade edildi.

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerine 5 Eylül'de uluslararası uçuşların başlatılması planlanıyor.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini geçerken, 29 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.


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