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Türkiye, Koronavirüs

Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadığı tespit edilen 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Osman Uras   | 31.08.2020
Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 işletmenin faaliyetleri durduruldu Fotoğraf: Osman Uras/AA

Muğla

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerini sürdürüyor. 

Yapılan denetimlerdeki işlemlerin sonucuna göre, 1 işletme 1 gün, 4 işletme 4'er gün, 2 işletme 15'er gün süreyle, 4 işletme de süresiz kapatıldı.

Fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranılmasıyla ilgili değişik maddelerden işlem yapılan, Çarşı ve Gümbet Mahallesi'ndeki 11 işletmeyi zabıta ekipleri mühürledi. 

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