Euro
8.77
Dolar
7.35
BIST 100
1,089.72
Altın
1,966.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 413 bini geçti. Virüs nedeniyle 851 bin 78 kişi yaşamını yitirdi.

Sümeyye Dilara Çelik   | 31.08.2020
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 413 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 851 bin 78 kişi öldü. 

Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 413 bin 601'e çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 723 bin 289 kişi sağlığına kavuştu. 

Tedavisi süren 6 milyon 839 bin 234 aktif vaka bulunuyor. 

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 6 milyon 175 bin 8 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 187 bin 227 kişi yaşamını yitirdi.  

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler 

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle: 

"Brezilya (3 milyon 862 bin 311), Hindistan (3 milyon 624 bin 613), Rusya (995 bin 319), Peru (647 bin 166), Güney Afrika (625 bin 56), Kolombiya (607 bin 938), Meksika (595 bin 841), İspanya (455 bin 621), Şili (409 bin 974), Arjantin (408 bin 426), İran ( 373 bin 570), İngiltere (334 bin 467), Suudi Arabistan (314 bin 821), Bangladeş (312 bin 996), Pakistan (295 bin 849), Fransa (277 bin 943), Türkiye (268 bin 546) ve İtalya (268 bin 218)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı: 

"Brezilya (120 bin 896), Meksika (64 bin 158), Hindistan (64 bin 646), İngiltere (41 bin 499), İtalya (35 bin 477), Fransa (30 bin 606), İspanya (29 bin 11), Peru (28 bin 788), İran (21 bin 462), Kolombiya (19 bin 364), Rusya (17 bin 93), Güney Afrika (14 bin 28) ve Şili (11 bin 244)."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 366, Meksika'da 339, Hindistan'da 971 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı

Benzer haberler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı

Fransa ve Almanya'dan Türkiye ile diyalog mesajı

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 366, Meksika'da 339, Hindistan'da 971 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 366, Meksika'da 339, Hindistan'da 971 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı