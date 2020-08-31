Euro
8.77
Dolar
7.35
BIST 100
1,089.72
Altın
1,966.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109 artarak 21 bin 571'e yükseldi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 31.08.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 109 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1642 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Son günlerde vaka sayısında nispi bir düşüş gözlendiğini dile getiren Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 571'e, vaka sayısının da 375 bin 212'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 729'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 323 bin 233'e ulaştığı bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 231 bin 110 olduğunu kaydetti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 366, Meksika'da 339, Hindistan'da 971 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı

Benzer haberler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 366, Meksika'da 339, Hindistan'da 971 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 366, Meksika'da 339, Hindistan'da 971 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar