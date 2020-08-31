Kovid-19'da en yüksek günlük test sayısına ulaşıldı
Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı Koca, 110 bin 102 test yapıldığını belirterek, en yüksek günlük test sayısına ulaşıldığını açıkladı.
Ankara
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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 102 test yapıldı, 1587 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 44 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926'ya yükseldi.Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, vaka sayısı 270 bin 133, vefat sayısı 6 bin 370 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 961, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.
Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/LqYvq5H2SB— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 31, 2020
"110 binden fazla test yapıldı"
Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110 binden fazla test yapıldı. 1587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.