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KTÜ Farabi Hastanesine 70 personel alınacak

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere 49 hemşire, 9 sağlık teknikeri, 9 röntgen teknisyeni, 2 laborant, 1 de diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 70 personel alınacak.

Tuğba Yardımcı   | 31.08.2020
KTÜ Farabi Hastanesine 70 personel alınacak

Trabzon

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine 70 sözleşmeli personel alınacak.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere 49 hemşire, 9 sağlık teknikeri, 9 röntgen teknisyeni, 2 laborant, 1 de diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 70 personel alınacak.

Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, Ortaöğretim 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Önlisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2018 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

Açıklamada, 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların 14 Eylül 2020 tarihine kadar KTÜ Personel Dairesi Başkanlığının "personelilan.ktu.edu.tr" internet adresinden online yapılabileceği kaydedildi.

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