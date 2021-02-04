Euro
8.55
Dolar
7.14
BIST 100
1,534.90
Altın
1,788.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'de Kovid-19 aşı programını Nazi kamplarına benzeten İşçi Partisi eski lideri Corbyn'in kardeşi tutuklandı

İngiltere'de İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in kardeşi Piers Corbyn'in, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programını "Nazi kampları"na benzeten el ilanları paylaştığı için tutuklandığı bildirildi.

Bilal Acar   | 04.02.2021
İngiltere'de Kovid-19 aşı programını Nazi kamplarına benzeten İşçi Partisi eski lideri Corbyn'in kardeşi tutuklandı Fotoğraf: Ray Tang/AA

Londra

BBC'de yer alan haberde, 73 yaşındaki Piers Corbyn'in "kamu zararına davranış" ve "kötü niyetli iletişim" gerekçeleriyle tutuklandığı belirtildi.

Piers Corbyn, tutuklanmasına sebep olan el ilanlarında Auschwitz toplama kampına ait bir fotoğrafı kullanarak hükümetin aşı programını eleştirdi. Ayrıca Corbyn'in ilanlarda kampın giriş kapısında yazılı olan "Çalışmak sizi özgür kılar" ifadesini "Aşılar özgürlüğe giden güvenli yoldur." şeklinde değiştirdiği görüldü.

Metropolitan polisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı hareketlere öncülük eden Piers Corbyn hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği Polonya'da Auschwitz-Birkenau toplama kampında çoğu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon kişiyi katletmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi
Kosova halkı Kovid-19 aşılarının artık ülkelerine de ulaşmasını bekliyor
Senegalliler Kovid-19 aşısının dağıtımında Afrika'nın ikinci plana atıldığını düşünüyor

Benzer haberler

İngiltere'de Kovid-19 aşı programını Nazi kamplarına benzeten İşçi Partisi eski lideri Corbyn'in kardeşi tutuklandı

İngiltere'de Kovid-19 aşı programını Nazi kamplarına benzeten İşçi Partisi eski lideri Corbyn'in kardeşi tutuklandı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti

Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti, Çinli yetkililerin iş birliği yaptığını bildirdi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala koronavirüs vakası yaşandı

Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala koronavirüs vakası yaşandı
Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret etti

Kovid-19’un kökenini araştıran DSÖ heyeti Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret etti