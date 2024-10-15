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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere'de İsrail'e yaptırım uygulama önergesine 7 partiden milletvekilleri destek verdi

İngiltere hükümetini İsrail'e silah ambargosu da dahil çeşitli yaptırımlar uygulamaya çağıran önerge, 7 partiden ve bağımsız milletvekillerinden oluşan, Avam Kamarası'ndan 47 üyenin imzasıyla parlamentoya sunuldu.

Behlül Çetinkaya  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
İngiltere'de İsrail'e yaptırım uygulama önergesine 7 partiden milletvekilleri destek verdi

Londra

Bağımsız milletvekili Richard Burgon'un hazırladığı önergede, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını sonlandırmayı talep eden kararın olumlu karşılandığı belirtildi.

Bu kararın diğer ülkeleri Filistin topraklarındaki İsrail işgalini ele almaya, işgale yardım sağlamamaya, İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da gasbettiği Filistin topraklarından gelen ürünleri almamaya, İsrail'e silah satışını durdurmaya, İsrail ile tüm ticareti önlemeye yönelik adımlar atmaya, işgalin sürmesine dahil olanlara seyahat yasağı ve mal varlıklarını dondurma gibi yaptırımlar uygulamaya çağırdığı kaydedildi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine yönelik kararına değinilen önergede şu ifadeler yer aldı:

"BM Genel Kurulu, bu kararın hükümetlere yeni yükümlülükler getirdiğine inanıyor. Önerge, (İngiltere) hükümeti, İsrail'e tüm askeri ihracatı sonlandırmaya, İsraillilerin yasa dışı yerleşimlerinden mal ithalatını yasaklamaya ve İngiltere'nin İsrail'le ekonomik, ticari ve güvenlik ilişkilerini derinleştiren '2030 Yol Haritası'nı iptal etmek de dahil olmak üzere BM kararını ve UAD görüşünü desteklemek için harekete geçmeye çağırıyor."

Burgon tarafından hazırlanan önergeye, Avam Kamarası'ndaki 7 partiden milletvekilinin yanı sıra bağımsız milletvekilleri de imza attı.

Bağımsızlar ile Liberal Demokratlar, İskoçya Ulusal Partisi (SNP), Yeşiller Partisi, Sosyal Demokrat İşçi Partisi, Kuzey İrlanda İttifak Partisi ve Plaid Cymru (Galler) gibi siyasi partilerden 47 milletvekili imzacılar arasında yer aldı.

İktidardaki İşçi Partisi milletvekillerinin bazılarının da imza attığı önergeye, parlamentonun en büyük ikinci grubu olan Muhafazakar Parti'den hiçbir milletvekili imza atmadı.

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