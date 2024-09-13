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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi, Adli Tıp ve Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası Açılış Töreni’nde konuşuyor. İsrail askerlerinin Batı Şeria'da başından vurarak katlettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, İzmir Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılanıyor. Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İngiltere'de iktidar partisinin eski lideri Corbyn, Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesine ilişkin konuştu

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, Türk-ABD vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince katledilmesinin "dehşet verici" olduğunu bildirdi.

Zuhal Demirci  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
İngiltere'de iktidar partisinin eski lideri Corbyn, Ayşenur Ezgi Eygi'nin katledilmesine ilişkin konuştu Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Corbyn, Türk aktivist Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İktidardaki İşçi Partisinin eski lideri Corbyn, 26 yaşındaki Eygi'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ayşenur'un ölümü iğrenç ve dehşet verici. Harika bir kadın, işgal ve bombardıman altında gerçekte neler olup bittiğini dünyaya anlatmaya çalışıyordu. Gazze'de ve Batı Şeria'da öldürülen pek çok gazeteciyle birlikte o da İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Onu cesur ve zeki bir kadın olarak hatırlayalım. Onu anarken, İsrail'e silah tedarikini durdurarak çatışmayı sona erdirme çabalarımızı iki katına çıkaralım."

"İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'dan da çekilmeli"

Corbyn, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını Batı Şeria’ya da taşıdığına dikkati çekerek "İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerektiğini düşünüyorum ve tabii ki işgal altındaki Batı Şeria'dan da çekilmeli çünkü bu, barış içinde yaşamak isteyen Filistin halkının hakları için temel önem taşımaktadır." dedi.

UCM'nin, Netanyahu ve Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma sürecine ilişkin de Corbyn, mahkemenin İsrail'in eylemlerini soykırıma teşebbüs olarak değerlendirdiğini anımsattı.

Corbyn, "Bu yasal süreç, Filistin halkının yanında. Filistin halkının yanında ahlaki bir dava var. Filistin halkı için evrensel bir siyasi destek var." ifadelerini kullandı.

Jeremy Corbyn, konuşmasının sonunda, İngiliz ve Amerikan hükümetlerine yaptığı çağrıda İsrail'e silah tedarikini durdurmalarını istedi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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