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Dünya

İngiltere'de aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından 92 kişi gözaltına alındı

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da hafta başında başlayan ve dün çok sayıda kentte devam eden aşırı sağcıların düzenlediği eylemlerin ardından 92 kişi gözaltına alındı.

Behlül Çetinkaya  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
İngiltere'de aşırı sağcı şiddet olaylarının ardından 92 kişi gözaltına alındı

Londra

İngiltere'de Liverpool, Hull, Bristol, Blackpool, Preston, Blackburn ve Stoke-on-Trent'te düzenlenen eylemlere ilişkin, bu bölgelerden sorumlu polis teşkilatları açıklamalarda bulundu.

Liverpool bölgesinden sorumlu Merseyside Polisi, ikisi hafta başında Southport kentinde bir camiye ve polise düzenlenen saldırı nedeniyle olmak üzere toplamda 23 kişinin dünkü olaylardan sonra gözaltına alındığını açıkladı.

Hull bölgesinden sorumlu Humberside Polisi ise dün yaşanan ve bir kişinin bıçaklandığı iddiasıyla daha da şiddetlenen olaylarda 20 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Avon ve Somerset Polisi, dün gece geç saatlere kadar devam eden ve atlı polislerin aşırı sağcılar ile karşıt görüşlülere müdahale ettiği Bristol'de, 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Toplantı ve eylem yasağının getirildiği Blackpool'un yanı sıra farklı olayların yaşandığı Preston ve Blackburn'den sorumlu olan Lancashire Polisi ise üç kentte toplam 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yine bir kişinin bıçaklandığı iddiasıyla olayların arttığı Stoke-on-Trent'te ise Staffordshire Polisi, 10 kişinin gözaltına alındığını, bıçaklama iddiasının ise doğru olmadığını duyurdu.

Kuzey İrlanda Polisi, dün gece aşırı sağcıların bir cami çevresinde bir araya gelip bazı iş yerlerine zarar verdiği olayların ardından 2 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, Leeds'deki olaylar sonucunda 1, Leicester'da yaşanan olaylarda ise 2 kişi gözaltına alındı.

Mahkemeler 24 saat çalışabilir

Öte yandan, Polisten Sorumlu Devlet Bakanı Diana Johnson, Sky News'e yaptığı açıklamada, hükümetin aşırı sağcıların şiddet olayları karşısında her türlü adımı atacağını belirtti.

Sorumluların, hızlı şekilde hapis ve yasaklama gibi gerekli cezaları alması konusunda Başbakan Keir Starmer'ın kararlı olduğunu aktaran Johnson, "Buna gerekiyorsa mahkemelerin 24 saat çalışması da dahil." ifadelerini kullandı.

Johnson, Starmer'ın Kraliyet Savcılık Ofisi'nin başında olduğu 2011'de yaşanan Londra eylemlerinde bu kararın verildiğini de hatırlattı.

Olaylar 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırı sonrası arttı

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi.

Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı.

Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta bir eylem düzenlemişti.

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı.

Aşırı sağcılar bugün ve gelecek hafta çok sayıda kentte eylem düzenleyeceğini de açıkladı.

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