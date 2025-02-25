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Dünya

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti Başkanı Pritchard, istifa edeceğini açıkladı

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard, sağlık sisteminde köklü reformlar yapma konusunda yeterince "güçlü ve dinamik" olmadığı yönündeki eleştirilerin ardından görevinden ayrılacağını duyurdu.

Zuhal Demirci  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti Başkanı Pritchard, istifa edeceğini açıkladı

Londra

Pritchard, yaptığı yazılı açıklamada, istifa kararının kendisi için son derece zor olduğunu belirterek, "Ancak NHS'in toparlanma sürecinde ilerleme kaydettiği ve 10 Yıllık Sağlık Planı'nı hayata geçirmek için gerekli temellerin atıldığı bu dönemin, istifa kararım için doğru zaman olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

NHS çalışanlarının özverili çabalarına değinen Pritchard, sağlık sisteminin geleceğine olan güvenini vurguladı.

Milletvekilleri tarafından eleştirilmişti

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting de yaptığı yazılı açıklamada, Pritchard'ın liderliğinin modern tarihin en büyük sağlık krizlerinden Kovid-19 salgını sürecinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Streeting, "O (Pritchard) hem sağlık krizine hem de siyasi belirsizliklere rağmen NHS'i yönetti ve görevini büyük özveriyle yerine getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Pritchard'ın istifasının ardından Newcastle Hastaneleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı James Mackey, 1 Nisan itibarıyla geçici NHS başkanı olarak görevi devralacak.

Amanda Pritchard'ın istifası, milletvekillerinin kendisini sağlık sisteminde köklü reformlar yapmak için yeterli "güç ve dinamizme" sahip olmamakla eleştirmesinin ardından geldi.

İlk kez 2021'de NHS başkanı olarak atanan Pritchard, bu göreve getirilen ilk kadın olmuştu.

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