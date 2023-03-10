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Dünya

İngiltere Kralı Charles, babasının "Edinburgh Dükü" unvanını kardeşi Prens Edward'a verdi

İngiltere Kralı 3. Charles, 2021'de ölen babasının "Edinburgh Dükü" unvanını kardeşi Wessex ve Forfar Kontu Prens Edward'a verdi.

Behlül Çetinkaya  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
İngiltere Kralı Charles, babasının "Edinburgh Dükü" unvanını kardeşi Prens Edward'a verdi

Londra

Buckingham Sarayı, Prens Edward'ın 59. doğum günü dolayısıyla kendisine ağabeyi Kral Charles tarafından "Edinburgh Dükü" unvanının verildiğini açıkladı. Prens Edward'ın bu unvanı almasıyla eşi Sophie Rhys-Jones da "Edinburgh Düşesi" oldu.

Açıklamada, Dük ve Düşes'in, Prens Philip döneminde başlatılan gençlere yönelik çalışmaları devam ettirecekleri belirtildi.

4 kraliyet ailesi üyesine verilmişti

"Edinburgh Dükü" unvanı, tarih boyunca sadece Kral 2. George'un en büyük oğlu Prens Frederick, Kral 3. George'un kardeşi Prens William, Kraliçe Victoria'nın ikinci oğlu Prens Alfred ve Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip olmak üzere 4 kraliyet ailesi üyesine verilmişti.

Prens Philip, bu unvanı Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkmadan önce "Edinburgh Düşesi" unvanını kullanması dolayısıyla almıştı.

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