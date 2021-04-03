Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere’de polise yeni yetkiler veren tasarının protesto edildiği gösteriye polis müdahale etti: 26 gözaltı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, polise gösterilere müdahalede daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı yapılan protestoda polis ile eylemciler arasında çatışma yaşandı.

Hasan Esen   | 03.04.2021
İngiltere’de polise yeni yetkiler veren tasarının protesto edildiği gösteriye polis müdahale etti: 26 gözaltı

Londra

Tasarıya karşı Hyde Park’ta toplanan değişik gruplara mensup binlerce gösterici, Parlamento Meydanı’na yürüdü. "Polise daha fazla yetkiye hayır", "Hakkımızı koruyun", "Susmayacağız" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, tasarının geri çekilmesini istedi.

Parlamento Meydanı’nda yapılan konuşmalar sırasında bir grup, yolu trafiğe kapatarak bir kamyonun geçişine izin vermedi.

Bunun üzerine polis göstericilere müdahale etti. Yaşanan arbedede polise değişik cisimler fırlatıldı. Uzun süren müdahale sonunda kamyonun geçişi sağlanırken bazı eylemciler gözaltına alındı.

Müdahalenin ardından yaklaşık 300 gösterici, Trafalgar Meydanı’na yürüyerek yolu trafiğe kapattı. Eylemcilere bir kez daha müdahale eden polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Polis kordonunu aşanlar ise yürüyüşlerine devam ederken, bazı eylemcilerin çöp kutularını yollara atarak araçların geçişini engellediği görüldü. Polisin bir kez daha müdahalesiyle karşılaşan göstericilerin büyük çoğunluğu ara sokaklara girerek kaçtı.

Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 20.45’e kadar (TSİ 22.45) 26 kişinin gözaltına alındığı ve sayının artmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 10 polisin de hafif şekilde yaralandığı duyuruldu.

Geçen ay tasarıya karşı Bristol kentinde yapılan gösteride, eylemciler bir karakola saldırmış ve polis araçlarını ateşe vermişti.

Tasarı

Tartışmalı tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Belirli bir gürültü seviyesi belirlenebilecek ve gürültünün bir kurumun işlerini aksatacak ve çevredeki kişiler üzerinde ciddi etki oluşturacak noktaya varması halinde gösteriye müdahale edilebilecek.

İçişleri Bakanı, parlamento onayı olmadan nelerin kurumlar ve halk için "ciddi aksaklık" oluşturduğunu tanımlama yetkisine sahip olacak. Dolayısıyla bakan, "ciddi aksaklık" oluşturduğuna karar vererek herhangi bir protestonun bitirilmesini isteyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

Heykellere zarar verilmesi durumunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti

Benzer haberler

İngiltere’de polise yeni yetkiler veren tasarının protesto edildiği gösteriye polis müdahale etti: 26 gözaltı

İngiltere’de polise yeni yetkiler veren tasarının protesto edildiği gösteriye polis müdahale etti: 26 gözaltı

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca aşısı olan 7 kişi kan pıhtılaşması sonucu öldü

ABD Kongresine giriş-çıkışlar yeniden açıldı

İngiltere'de 70 milletvekilinin de desteğiyle 'aşı pasaportu' karşıtı kampanya başlatıldı

İngiltere'de 70 milletvekilinin de desteğiyle 'aşı pasaportu' karşıtı kampanya başlatıldı
İngiltere'de Kovid-19 semptomları gösterenlerden sadece yüzde 18'inin test yaptırdığı ortaya çıktı

İngiltere'de Kovid-19 semptomları gösterenlerden sadece yüzde 18'inin test yaptırdığı ortaya çıktı
Gürcistan'da Rus gazeteciyi protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı

Gürcistan'da Rus gazeteciyi protesto eden göstericilerle polis arasında arbede yaşandı