İngiltere Başbakanı Sunak: Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı planını en kısa sürede uygulayacağız
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere'ye kaçak yollarla girenlerin hızlıca ülkeden sınır dışı edilmesini öngören Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'yla ilgili "Bu planı parlamentodan geçirir geçirmez en kısa sürede uygulayacağız." dedi.
Londra
Sunak, İngiliz parlamentosunda haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumuna katıldı.
Oturumun başında, "tarihteki en zengin başbakan" olarak 100 gün önce vergi beyanını sunacağını söylemesine rağmen kendisinin bunu yapmadığının hatırlatılması üzerine Sunak, kısa sürede vergi beyanını sunacağını bildirdi.
Sunak, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'in dün açıklanan yeni "Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı"na ilişkin sorularını ve eleştirilerini yanıtlayarak düzensiz göçün küresel bir sorun olduğuna işaret etti.
Fransa ve Arnavutluk'la düzensiz göçmenlerin geri dönmesine yönelik yapılan anlaşmaları anımsatan Sunak, "Yeni yasa, 'buraya illegal şekilde gelirseniz gözaltına alınıp hızlıca geri gönderileceğinizi' açıkça söylüyor." ifadesini kullandı.
Starmer'in "Sınır kontrolünü kaybettiniz" eleştirisini ve "Göçmen botlarını ne zaman durdurmayı başaracak?" sorusunu yanıtlayan Sunak, "Bu planı, yasayı parlamentodan geçirir geçirmez en kısa sürede uygulayacağız." diye konuştu.
Sunak, Starmer'in kariyeri boyunca tüm göçmen yasalarını "ırkçı" ve düzensiz göçün kontrolünü yanlış bulduğunu söyledi. Starmer ise bu eleştiriye, "Savcıyken bugün yapılanın iki katı suçlu ve insan kaçakçısını cezalandırdım. Son yasa tasarısına da işe yaramayacağını düşündüğüm için oy vermedim. O tasarı yasalaştıktan bu yana sayılar arttı." şeklinde karşılık verdi.
"İşçi Partisi lideri, yolumuza dikilen solcu bir avukat"
Starmer, Sunak'a bu zamana kadar kaç sığınma talebi başvurusu yapan göçmeni geri gönderdiklerini sordu.
Sunak da geri gönderme sayılarının iki kat arttığını belirterek "Dün Dover'da (Manş Denizi'nin en dar noktası) güvenlik güçlerimizle konuşurken bana 2022'de geçen yasalarla iki kattan daha fazla gözaltı yapabildiklerini söylediler." dedi.
Sadece son 6 ayda 397 kişinin gözaltına alındığını aktaran Sunak, Starmer'in İngiltere'ye gelen düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesi planını da kabul etmediğini belirtti. Sunak, "Kendisi sadece yolumuza dikilen solcu bir avukat." değerlendirmesinde bulundu.
Sunak, Starmer'in 18 bin sığınmacıdan yalnızca 21 kişinin geri gönderildiğini, kalanının ise İngiltere'deki otellerde vergi mükelleflerinin ödediği paralarla konakladığını söylemesi üzerine şöyle devam etti:
"Buraya gelenleri durdurmak için açık bir planımız var. İşçi Partisinin ise bu konuda hiçbir planı yok çünkü bu problemi çözmek istemiyorlar. İnsan kaçakçıları için daha sert cezalar açıkladık, karşı çıktılar. Ruanda planını imzaladık karşı çıktılar. Yabancı suçluları iade ediyoruz karşı çıkıyorlar. Bu sorunu çözmek için attığımız her adıma karşı çıkıyorlar."
"Şu an harekete geçmezsek sayılar daha da artar"
Düzensiz göçle mücadele sonucunda sığınma taleplerinin 6 bin azaldığını söyleyen Sunak; Hindistan, Pakistan, Sırbistan ve Nijerya'yla da geri gönderme anlaşmaları yapıldığını hatırlattı.
Sunak, Arnavutluk'la yapılan anlaşma ile yüzlerce Arnavut'un ülkesine iade edildiğini vurgulayarak "Buraya illegal şekilde geldiyseniz sığınma talebi yapamazsınız. Modern kölelik yasalarımızdan faydalanamazsınız, insan hakları ihlali iddiasında bulunamazsınız." dedi.
İskoçya Ulusal Partisinin İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn'in "fuhşa zorlanan ve suç örgütlerince botlarla kaçak yoldan İngiltere'ye getirilen kadınların da diğer düzensiz göçmenler gibi gözaltına alınıp 28 günde sınır dışı edilip edilmeyeceği" sorusuna da yanıt veren Sunak, ülkenin kaynakları ve merhametini en çok ihtiyacı olanlara ayırmak istediklerini söyledi.
Flynn, bu açıklamanın "evet" olarak algılandığını belirtirken Sunak bu ifadenin "saçmalık" olduğunu dile getirdi.
Sunak, "Şu an harekete geçmezsek sayılar daha da artar. Son iki yılda 4 kat arttı. Sistemimiz tıkanır. Bu olursa bizim yardımımıza ve cömertliğimize daha çok ihtiyacı olan insanlara yardım edemeyiz." ifadelerini kullandı.
"Burada kalamazsınız"
"Göçmen botları" yasa taslağına Twitter hesabından da değinen Sunak, tasarının yasalaşması halinde düzensiz göçmenlere uygulanacak yaptırımların altını çizdi.
Sunak, "Birleşik Krallık'a illegal şekilde girerseniz sığınma alamazsınız, modern köleliğe yönelik korumamızdan faydalanamazsınız, aslı olmayan insan hakları iddialarında bulunamazsınız, burada kalamazsınız." paylaşımında bulundu.
BBC sunucusunun, hükümetin göçmen yasa tasarısını eleştirmesi tartışmalara neden oldu
Öte yandan, İngiliz yayın kuruluşu BBC sunucusu ve eski milli futbolculardan Gary Lineker, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın, hükümetin yeni göçmen yasa tasarısını video mesajla açıkladığı Twitter paylaşımına, "Aman Tanrım, bu korkunç ötesi." yorumunda bulundu.
Lineker, bu yorumun ardından kendisini eleştiren takipçilerine verdiği yanıtta, İngiltere'nin büyük Avrupa ülkelerinden çok daha az mülteci kabul ettiğini belirterek, "Bu, Almanya'nın 1930'lu yıllarda kullandığından farklı bir dil değil ve en savunmasız insanlara yönelik ölçülemeyecek kadar acımasız bir politika fakat ben mi sınırları aşıyorum?" ifadesini kullandı.
BBC'nin ünlü sunucusu Lineker'ın Twitter'daki yorumlarına hem iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri hem de tasarıyı duyuran Bakan Braverman tepki gösterdi.
Lineker, gelen tepkilerin ardından yaptığı bir diğer paylaşımda ise "İfade özgürlüğü savunucularının bu sabah aynı fikirde olmadıkları kişilerden sessizlik talep ettiklerini görmek harika." yorumunda bulundu.
Lineker, daha sonraki Twitter paylaşımında ise kendisine destek verenlere teşekkür etti ve "Bunun anlamı çok büyük. Sesi çıkmayanlar için konuşmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
"Büyük hayal kırıklığına uğradım"
Braverman, BBC sunucu Lineker'ın yorumunun ardından değerlendirmesinin sorulması üzerine, büyük hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, "Yasal, gerekli ve temelde merhametli olan tedbirlerimizi 1930'ların Almanyası ile eş tutmak sorumsuzluktur ve bu nitelendirmeye katılmıyorum." dedi.
Sunucu Lineker'ın, görevinden istifa etmesi ya da görevden alınması gerekip gerekmediği sorusuna ise Braverman, "Bu BBC'yi ilgilendiren bir konu ve buna onlar karar verecektir." yanıtını verdi.
Öte yandan, iktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri de Lineker'ı sert şekilde eleştirdi ve görevden alınması çağrısında bulundu.
"Sunucumuzla konuşacağız ve sorumluluklarını hatırlatacağız"
BBC'den bir sözcü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gary Lineker ile konuşulacağını ve kendisine sorumluluklarının hatırlatılacağını bildirdi.
Sözcü, "BBC'nin yayınlanan sosyal medya kılavuzu var. Bizim için çalışan kişiler sosyal medyayla ilgili sorumluluklarının farkındalar. Gerektiğinde uygun iç süreçlerimizi başlatırız." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.