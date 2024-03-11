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Dünya

İngiltere Başbakanı Sunak, nefret suçlarına karşı Müslümanların yanında olduğunu söyledi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 7 Ekim'den bu yana İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının 3 kat arttığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, nefret suçlarına karşı her zaman Müslümanların yanında olduğunu bildirdi.

Behlül Çetinkaya  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
İngiltere Başbakanı Sunak, nefret suçlarına karşı Müslümanların yanında olduğunu söyledi

Londra

Sunak, ramazan ayının gelişi nedeniyle X hesabından görüntülü mesaj yayımladı.

İngiltere'deki Müslümanlara birçok alanda ülkeye sundukları katkı için teşekkür eden Sunak, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) üzerine çalışmalar yapan Tell Mama isimli sivil toplum örgütü Direktörü Iman Atta ile ekimde yaptığı görüşmeye değindi.

Sunak, Tell Mama raporuna göre 7 Ekim'den bu yana Müslüman karşıtı nefret suçlarının üç kat arttığını hatırlatarak, "İnsanlar, özellikle de kadınlar, tehdit ediliyor, taciz ediliyor ya da saldırıya uğruyor. Bu, kabul edilemez. Müslümanlara yönelik nefret suçlarına karşı her zaman sizin (Müslümanların) yanınızdayım." ifadelerini kullandı.

Hükümetin Müslümanlara ait ibadethane ve kurumların güvenliği için açıkladığı fona da işaret eden Sunak, şunları kaydetti:

"Gazze'deki durumun ramazanın üzerine korkunç bir gölge düşürdüğünü biliyorum. Bu acının bir an önce sona ermesini istiyorum ve İngiltere'nin tüm diplomatik gücünü bunu sağlamak için kullanıyorum."

Sunak, İngiltere'nin Gazze'ye yardımlarını üç kat artırdığını da vurguladı.

Öte yandan, İngiltere Kilisesinin ruhani lideri ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby de görüntülü bir mesaj paylaştı.

Hristiyanlıkta paskalya öncesi oruç tutulan Büyük Perhiz dönemiyle ramazanın aynı döneme geldiğini söyleyen Welby, "Ramazan, Hristiyanların ruhsal yenilenme ayı olan Büyük Perhiz devam ederken başlıyor. Oruç tutmanın kıymetinin farkındayım. Müslümanlar da kendilerini Allah'a yöneltmeye çalışıyor." dedi.

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