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Dünya

İngiltere Başbakanı Starmer, Ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağını söyledi

Zuhal Demirci  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
İngiltere Başbakanı Starmer, Ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağını söyledi

Londra

İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde, ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

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