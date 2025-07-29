İngiltere Başbakanı Starmer, Ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağını söyledi
Londra
İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi halinde, ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağını söyledi.
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