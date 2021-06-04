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Dünya

İngiltere, Avrupa'da özel jetlerin neden olduğu hava kirliliğinde ilk sırada yer alıyor

Avrupa'da özel jetlerle yapılan kısa uçuşların en fazla olduğu ülkelerin başında gelen İngiltere, kıtada özel jetlerden kaynaklanan hava kirliliğinde başı çekiyor.

Zuhal Demirci   | 04.06.2021
İngiltere, Avrupa'da özel jetlerin neden olduğu hava kirliliğinde ilk sırada yer alıyor

İngiltere

Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonunun (T&E) yayınladığı rapora göre, Avrupa'da 2005-2019 yıllarında özel jetlerden kaynaklanan karbondioksit emisyonları yüzde 31'lik artışla, ticari kaynaklı havacılık emisyonlarından daha hızlı artış gösterdi.

Raporda, özel jetlerin çevre üzerinde orantısız bir etkisi olduğuna işaret edilerek, sadece 1 saat içinde tek bir özel jetin havaya iki ton karbondioksit salabildiğine yer verildi.

Fransa'dan 2019'da kalkan tüm uçuşların onda birinin, yarısı 500 kilometreden daha az seyahat eden özel jetlerle yapıldığı kaydedilen araştırmada, özel jetlerin ticari uçaklardan (yolcu başına) 5 ila 14 kat, trenlerden 50 kat daha fazla kirletici olduğu tespit edildi.

Raporda, Fransa gibi İngiltere'deki uçuşların çoğunun (%78) Avrupa içinde kısa uçuşlar olduğuna dikkat çekilerek, İngiltere'nin Avrupa'da özel jetlerden kaynaklanan hava kirliliğinde ilk sırada yer aldığı vurgulandı.

"Özel jetle uçmak muhtemelen çevre için yapabileceğiniz en kötü şey"

Araştırmada, özel havacılık için en kirletici rotalardan altısının Londra havaalanlarından kalktığı ya da vardığına işaret edilerek, İngiltere ve Fransa'nın, Avrupa'da özel jetlerden kaynaklanan emisyonların neredeyse yüzde 40'ına neden olduğu vurgulandı.

Raporda, özel jet sahiplerinin ortalama 1,3 milyar avro servete sahip olduğu bilgisi paylaşılarak, bu kişilerin kolaylıkla çözümün bir parçası olabileceği görüşüne yer verildi.

T&E Havacılık Direktörü Andrew Murphy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Özel jetle uçmak muhtemelen çevre için yapabileceğiniz en kötü şey. Yine de aşırı zengin süper kirleticiler, iklim krizi yokmuş gibi uçmayı sürdürüyor." eleştirisinde bulundu.

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