Dolar
34.34
Euro
36.59
Altın
2,612.02
ETH/USDT
3,290.10
BTC/USDT
84,510.00
BIST 100
9,276.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İklim değişikliğinin neden olduğu felaketler, 2023'te 26 milyon kişiyi ülke içinde yerinden etti

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, "İklim göçü yalnızca geleceğin bir endişesi değil, küresel çapta milyonlarca kişi için şu anki gerçeklik. " ifadelerini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
İklim değişikliğinin neden olduğu felaketler, 2023'te 26 milyon kişiyi ülke içinde yerinden etti

CENEVRE

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, "İklim göçü yalnızca geleceğin bir endişesi değil, küresel çapta milyonlarca kişi için şu anki gerçeklik. Sadece geçen yıl, felaketler 26 milyondan fazla, ülke içinde yerinden edilmeye neden oldu." ifadelerini kullandı.

Pope, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünya liderlerinin COP29 kapsamında bir araya geldiğini kaydeden Pope, iklim değişikliğinin etkisinden en çok etkilenen topluluklar için daha somut ve sürdürülebilir çözümler çağrısında bulundu.

Pope, iklim değişikliğinin etkilerinden kurtularak geçim kaynaklarını koruyabilmek için evlerinde kalmak isteyen insanların iklim değişikliğine uyum ve buna karşı dayanıklılık önlemlerine ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

"İnsanların ve toplumların iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dayanıklı hale gelmelerine yardımcı olmak için daha iyi yollar bulmalıyız." ifadelerini kullanan Pope, özellikle savunmasız olan insanlara iklim değişikliğine uyum sağlama ve bu konuda başarılı olmaları için destek olunması gerektiğini vurguladı.

Pope, "İklim göçü, yalnızca geleceğin bir endişesi değil, küresel çapta milyonlarca kişi için şu anki gerçeklik. Sadece geçen yıl, felaketler 26 milyondan fazla, ülke içinde yerinden edilmeye neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliğinin dünya genelinde insanların nasıl hareket edeceğini etkilediğini ve geçim kaynaklarını değiştirdiğini belirten Pope, iklim değişikliğinin aşırı etkisiyle başa çıkamayan toplulukların daha güvenli bölgelere taşınmak zorunda kaldığını kaydetti.

İklim değişikliğiyle ilgili göçün bu konudaki çözümlere entegre edilmesi gerektiğini ve planların göçmenlerle istişareyi içermesi gerektiğini de vurgulayan Pope, "Onların yenilikçi fikirleri ve çeşitli bakış açıları, herkes için adil ve kapsayıcı olan sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İzmir'de fidan dikim törenine katıldı

Benzer haberler

İklim değişikliğinin neden olduğu felaketler, 2023'te 26 milyon kişiyi ülke içinde yerinden etti

İklim değişikliğinin neden olduğu felaketler, 2023'te 26 milyon kişiyi ülke içinde yerinden etti

Türk üniversiteleri iklim değişikliği araştırmaları için kutuplarda düzenlenen bilim seferine katıldı

Aşırı hava olayları, 10 yılda küresel ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla zarar verdi

Azerbaycan'da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı başladı

Azerbaycan'da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı başladı
Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, 2024 "kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda"

Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, 2024 "kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda"
Finansman gündeminin ön planda olacağı COP29 Bakü'de başlıyor

Finansman gündeminin ön planda olacağı COP29 Bakü'de başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet