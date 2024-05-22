Dolar
32.21
Euro
34.98
Altın
2,418.22
ETH/USDT
3,757.00
BTC/USDT
69,674.00
BIST 100
10,884.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

İklim değişikliği, Birleşik Krallık ve İrlanda'da fırtına ve yağışları yüzde 20 daha yoğun hale getirdi

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin, Birleşik Krallık ve İrlanda'da yıkıcı sellere neden olan şiddetli fırtına ve buna bağlı sağanak yağışları yaklaşık yüzde 20 artırdığı tespit edildi.

Nuran Erkul Kaya  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
İklim değişikliği, Birleşik Krallık ve İrlanda'da fırtına ve yağışları yüzde 20 daha yoğun hale getirdi

Londra

Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) grubunun parçası olan ve İrlanda, Birleşik Krallık ve Hollanda'nın meteoroloji kurumlarından 22 araştırmacı, Birleşik Krallık ve İrlanda'da Ekim 2023-Mart 2024 döneminde görülen kuvvetli rüzgarlı ve fırtınalı hava üzerinde insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin etkisini inceledi.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağışlar üzerindeki etkisini anlamak için hava durumu verilerini ve iklim modellerini dikkate alarak, bu tür olayların küresel sıcaklık artışının 1,2 derece arttığı bu dönem ile daha soğuk olan sanayi öncesi dönemdeki iklim koşullarının nasıl değiştiğini analiz etti.

Buna göre, söz konusu dönemde ülkeler 14 şiddetli fırtınadan etkilendi. Babet, Ciaran, Henk ve Isha fırtınaları, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta şiddetli sellere, en az 13 kişinin ölümüne, evlerde ve altyapıda ciddi hasara yol açarken, elektrik kesintileri, seyahat iptalleri, mahsul ve hayvan kaybına da neden oldu.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliği, Ekim 2023-Mart 2024 döneminde Birleşik Krallık ve İrlanda'da görülen fırtına ve fırtınadan kaynaklanan yağışları yaklaşık yüzde 20 daha yoğun hale getirdi.

Bilim insanları, sanayi öncesi dönemde 50 yılda bir görülebilecek fırtına kaynaklı yağışların her 50 yılda bir olduğunu ancak küresel ısınmanın etkisiyle bu tür hava olaylarının her 5 yılda bir görülebileceğini tespit etti.

"Birleşik Krallık ve İrlanda, daha nemli ve yağışlı bir iklimle karşı karşıya"

Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu Met Office Ulusal İklim Bilgi Merkezi Bilim Müdürü Mark McCarthy, bulgulara ilişkin değerlendirmesinde, bu sonbahar ve kış döneminde Birleşik Krallık ve İrlanda'da "hiç bitmeyecek" gibi görünen yağış gerçekleştiğini belirterek, "Gelecekte yağışlı sonbahar ve kışlarda artış bekleyebiliriz. Bu yüzden değişen iklime uyum sağlamamız, yağışlardaki artışlara karşı daha dirençli hale gelmemiz için önemli." ifadesini kullandı.

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü Araştırmacısı Sarah Kew de iklim değişikliği nedeniyle Birleşik Krallık ve İrlanda'nın daha rutubetli, nemli ve yağışlı bir iklimle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

İklim değişikliğinin güçlü fırtına üzerindeki etkisi kısmen daha az olsa da sonbahar ve kış yağışlarının çok daha ağır hale geleceğini dile getiren Kew, "Bu durum, kentsel ve tarımsal alanlara daha zarar verici ve bazen ölümcül seller getirecektir. Dünya, emisyonları net sıfıra indirene kadar iklim ısınmaya, Birleşik Krallık ve İrlanda'daki yağışlar ise şiddetlenmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 kitabı muzır yayın ilan etti
"Tarım Cebimde" uygulamasıyla kurbanlık bilgilerine ulaşılabiliyor
Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
"Sibergöz-40" operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İklim değişikliği, Birleşik Krallık ve İrlanda'da fırtına ve yağışları yüzde 20 daha yoğun hale getirdi

İklim değişikliği, Birleşik Krallık ve İrlanda'da fırtına ve yağışları yüzde 20 daha yoğun hale getirdi

Yetkililer, iklim değişikliğinin getirdiği çevre krizi konusunda uyarıyor

Araştırma: Bizonlar, karbondioksit emisyonuyla verilen mücadeleye yardım edebilir

Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Mastrojeni: Akdeniz, dünyanın en hızlı ısınan ikinci bölgesi

Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Mastrojeni: Akdeniz, dünyanın en hızlı ısınan ikinci bölgesi
İklim değişikliği, nisanda Asya'da görülen aşırı sıcak hava dalgasını "daha sıcak ve olası" hale getirdi

İklim değişikliği, nisanda Asya'da görülen aşırı sıcak hava dalgasını "daha sıcak ve olası" hale getirdi
Küresel çapta etkin su yönetimi iklim değişikliğiyle mücadelede önem taşıyor

Küresel çapta etkin su yönetimi iklim değişikliğiyle mücadelede önem taşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet