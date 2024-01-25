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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İklim aktivisti Thunberg, "Filistin'deki soykırıma sessiz kalınmaması" çağrısında bulundu

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Leipzig şehir merkezinde düzenlenen Filistin yanlısı gösteriye katılarak "soykırım karşısında" kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Mesut Zeyrek  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
İklim aktivisti Thunberg, "Filistin'deki soykırıma sessiz kalınmaması" çağrısında bulundu Fotoğraf: Narciso Contreras/AA

Köln

Gösteriye sürpriz şekilde katılan ve Filistin'e destek için kefiye takan 21 yaşındaki Thunberg, yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

Thunberg, "Zulme, emperyalizme, savaşa, her türlü ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her zaman ayağa kalkmalı ve sesimizi yükseltmeliyiz. Filistin'in yanında olmak insan olmaktır. Susturulmamıza asla izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

İklim aktivisti Thunberg, daha önceki açıklamalarında da İsrail'in Gazze saldırılarında Filistin'e destek vermiş ve Almanya'da bazı kesimlerce yoğun şekilde eleştirilmişti.

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