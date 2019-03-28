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Dünya

İki rahimli Bangladeşli kadın yaklaşık bir ay arayla doğum yaptı

Bangladeş'te, iki rahmi olan kadın, yaklaşık bir ay arayla bir kız, bir de erkek bebek dünyaya getirdi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 28.03.2019
İki rahimli Bangladeşli kadın yaklaşık bir ay arayla doğum yaptı

Ankara

Bangladeş'te iki rahmi olan kadın, yaklaşık bir ay arayla doğum yaptı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kırsal kesiminde yaşayan 20 yaşındaki Arife Sultana, şubatın sonuna doğru Khulna Hastanesi'nde erken doğumla bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Doğumdan 26 gün sonra şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Ed-din Hastanesi'ne kaldırılan kadının, ikinci bir rahminin bulunduğu ve ikiz bebek taşıdığı anlaşıldı.

Doktorların biri erkek diğeri kız ikizleri sezaryenle aldığı, sağlıklı dünyaya gelen bebekler ve annenin 25 Mart'ta taburcu edildiği belirtildi.

Doktor Şeila Poddar, "Hasta geldiğinde ultrason yaptık ve ikiz beklediğini gördük. Şaşırdık. Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamamıştım." ifadesini kullandı.

Sultana da tüm çocuklarının sağlıklı dünyaya gelmesinin Allah'ın mucizesi olduğunu belirterek, "Onları mutlu etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

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