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Dünya

IKBY, PKK'nın Avrupa vatandaşları üzerinden bölgede istikrarsızlık planladığını duyurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın, "Barış ve Özgürlük Grubu" adı altında Avrupa pasaportu taşıyan bazı kişileri IKBY'nin istikrarını bozmak amacıyla bölgeye gönderdiğini duyurdu.

Bekir Aydoğan   | 10.06.2021
IKBY, PKK'nın Avrupa vatandaşları üzerinden bölgede istikrarsızlık planladığını duyurdu

Erbil

IKBY İçişleri Bakanlığı, son dönemde Peşmerge güçlerine yönelik birçok saldırıda bulunan PKK'nın IKBY'ye karşı planlarına ilişkin açıklama yayınladı.

PKK'nın her zaman IKBY'nin iç işlerine müdahale etmeye ve istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, örgütün, bölgeye karşı planlarının bir parçası olarak, içeriden bir elin desteğiyle "Barış ve Özgürlük Grubu" adı altında birçok Avrupa vatandaşını bölgenin istikrarını bozmak için bir araç olarak kullanmak üzere IKBY'ye gönderdiği kaydedildi.

Açıklamada, IKBY'nin ve özellikle Erbil'in istikrarının korunmasının kırmızı çizgi olduğu belirtilerek, bu istikrarın herhangi bir bahane ya da grup adı altında bozulmasına izin vermeyecekleri ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasının devamında, söz konusu grupların niyetlerinin gerçekten barış ve huzur olması durumunda, yönlerini Kandil'e çevirmeleri gerektiği çünkü huzursuzluk ve savaş kışkırtıcılığının oradan kaynaklandığına dikkat çekildi.

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