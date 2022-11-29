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Dünya

İİT, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden "suç ve infazlarını" kınadı

İsrail'in saldırı ve suçlarına karşı uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapan İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasını talep etti.

Mahmut Geldi   | 29.11.2022
İİT, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden "suç ve infazlarını" kınadı Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

İstanbul

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü "suç ve infazları" kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesine tepki gösterildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden suçların kınandığı açıklamada, Batı Şeria'da bugün sabah saatlerinden 3 kişinin öldürülmesinin, "İsrail'in Filistin halkına yönelik baskıcı, saldırgan ve terör eylemleri politikasını somutlaştırdığı" ifade edildi.

İsrail'in söz konusu saldırı ve suçlarına karşı uluslararası topluma acil müdahale çağrısının yapıldığı açıklamada, suçların cezalandırılması ve Filistin halkına da uluslararası koruma sağlanması talebinde bulunuldu.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürmüştü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Emmer beldesinde, İsrail askerlerinin kurşunuyla başından ağır yaralanan Mufid Muhammed Mahmud Halil (44) ile Ramallah yakınlarındaki Kafr Ayn beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 21 yaşındaki Cevad ve 22 yaşındaki Zafir Abdurrahman Abdulcevad Rimavi kardeşler yaşamını yitirmişti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine sık sık çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor. Bu baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli öldürüldü.

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