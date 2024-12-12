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Dünya

IGAD, Somali-Etiyopya anlaşmasını takdirle karşıladı

IGAD Somali ile Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdiren dönüm noktası niteliğindeki Ankara anlaşmasını takdirle karşıladığını duyurdu.

Gülsüm İncekaya  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
IGAD, Somali-Etiyopya anlaşmasını takdirle karşıladı

İstanbul

Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya ile Somali arasındaki Ankara anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gebeyehu, Somali ile Etiyopya arasında görüşmelere ev sahipliği yaptığı ve gerilimi sonra sona erdirdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Anlaşmanın, iki ülke arasındaki gerilimin ortadan kalkması açısından önemli bir adım olduğunu kaydeden Gebeyehu, "Bu önemli anlaşma, iki kardeş ülke arasında uzun süredir devam eden sosyal dokunun güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım teşkil etmekte ve ikili meselelerin dostane bir şekilde çözülmesi yönündeki kararlılığı ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Gebeyehu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel işbirliğine verdiği önemin iki ülke arasındaki sorunun çözümüne de büyük bir katkı sunduğunu vurguladı.

Ankara Süreci

Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak’ta imzalanan mutabakat zaptı bölgesel tansiyonu artırmıştı.

Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma, Somaliland’in de Etiyopya’ya denize erişim imkanı sağlamaya hazırlanması Somali yönetiminin büyük tepkisine ve krize neden olmuştu.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye’nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalmış, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da buluşan liderler sorunun çözümü için mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilirken, Etiyopya'nın denize erişim istekleri, her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü.

Taraflar, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedefliyor.

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