IGAD: Doğu Afrika'daki kuraklığa karşı hemen ve hızlı hareket edilmeli
Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi, Doğu Afrika'da uzun süredir etkisini sürdüren kuraklığa karşı "hemen" ve "hızlı" hareket edilmesi çağrısı yaptı.
İstanbul
Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Yönetici Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu, bölgedeki kuraklık ve gıda krizi ile ilgili basına açıklama yaptı.
Doğu Afrika'da 29 milyon kişinin kuraklığa bağlı gıda krizi riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Gebeyehu, "IGAD bölgesindeki kuraklıktan pişman olmamak için hemen ve hızlı hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.
Gebeyehu, bölgede üç sezondur yağmur yağmadığına dikkati çekerek dördüncü sezonda da yağmur yağmama riskiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.