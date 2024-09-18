IEA'dan hükümetlere, yenilenebilir enerjinin sistem entegrasyonu için hızlı hareket etme çağrısı
IEA, rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik sistemlerine entegrasyonu için hükümetleri daha hızlı hareket etmeye çağırırken, bu entegrasyonun sağlanmasında yaşanabilecek başarısızlığın iklim hedeflerini baltalama riski taşıdığı yönünde uyarıda bulundu.
Londra
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik sistemlerine entegrasyonuna ilişkin hazırladığı rapora göre, dünyada rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi hızla büyümeye devam ediyor ancak bu kaynakların elektrik sistemlerine entegrasyonu temiz enerji dönüşümünün önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.
Temiz enerji dönüşümünün hızının sürmesinde ve iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine ulaşılmasında kritik önem taşıyan rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin şebeke entegrasyonunun aksamaması için hükümetlerin daha hızlı aksiyon almasına ihtiyaç duyuluyor.
Entegrasyonu destekleyecek önlemlerin geciktirilmesinin 2030'da güneş ve rüzgardan sağlanabilecek elektrik üretiminin yüzde 15 ve bu kaynakların küresel elektrik üretimindeki payının yüzde 5 daha düşük olmasına neden olabileceği öngörülüyor.
Bu kapsamda IEA, rüzgar ve güneş enerjisinden maksimum faydanın sağlanabilmesi için söz konusu kaynakların şebeke entegrasyonunun daha iyi şekilde yapılması için hükümetleri, daha hızlı hareket etmeye çağırırken, bu entegrasyonun gerektiği şekilde sağlanmasında yaşanabilecek aksaklıkların iklim hedeflerini baltalama riski taşıdığı yönünde uyarıda bulundu.
IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, son yıllarda ülkelerin enerji güvenliğini güçlendirmek ve emisyonlarını azaltmak için güneş ve rüzgar enerjisi kapasitelerinde kayda değer artış yaşandığını belirterek, "Ancak bu teknolojilerin elektrik sistemlerine entegrasyonunu desteklemek için daha güçlü çabalar gösterilmediği sürece, bu teknolojilerden tam anlamıyla faydalanılamayacaktır." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.