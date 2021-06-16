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Dünya

İçinde not bulunan plastik şişenin Atlas Okyanusu’nu geçtiği tahmin ediliyor

Portekiz’e bağlı Azor Adaları’nda bulunan ve içinde ABD’den gönderildiğine ilişkin bir notun olduğu plastik şişenin, Atlas Okyanusu’nu geçtiği tahmin ediliyor.

Şeyma Uzundere   | 16.06.2021
İçinde not bulunan plastik şişenin Atlas Okyanusu’nu geçtiği tahmin ediliyor

Ankara

The Boston Globe gazetesinin haberine göre, Portekizli Christian Santos (17), 2018'de Azor Adaları açıklarında balık tuttuğu sırada içinde not olan buruşturulmuş plastik bir şişe buldu.

Şişenin içinde “Bugün Şükran günü. 13 yaşındayım ve Rhode Island’daki ailemi ziyaret ediyorum. Vermont’tanım.” yazılı bir not ve e-posta adresi yer alıyordu.

İçinde not bulunan şişenin, ABD’nin Atlas Okyanusu’na kıyısı olan Rhode Island eyaletinden bırakıldığı ve okyanusu geçerek Portekiz’e bağlı Azor Adaları’na ulaştığı tahmin ediliyor.

Şişeyi bulan gencin annesi Molly Santos notta yazılı e-posta adresine mail attıklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Göndericiyi bulma umuduyla sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinden notun fotoğrafını yayınlayan Santos ailesi, not sahibine şişenin okyanusu geçtiğini haber vermek istiyor.

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İçinde not bulunan plastik şişenin Atlas Okyanusu’nu geçtiği tahmin ediliyor

İçinde not bulunan plastik şişenin Atlas Okyanusu’nu geçtiği tahmin ediliyor