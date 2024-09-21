Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,559.20
BTC/USDT
63,123.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Husilerin lideri: Birçok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahibiz

Yemen'de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, pek çok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahip olduklarını, bunların başında da füze gücünün geldiğini belirtti.

Shukri Hussein, Gülşen Topçu  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Husilerin lideri: Birçok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahibiz Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Yemen

Husi, başkent Sana'yı ele geçirmelerinin 10'uncu yıl dönümü münasebetiyle bir televizyon konuşması gerçekleştirdi.

"Birçok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahibiz ve bunların başında da hayati ve etkin bir rol oynayan füze gücü geliyor." diyen Husi, Yemen'in deniz gücü, insansız hava araçları (İHA), kara kuvvetlerinin oluşumu ve geliştirilmesi konularında ileri bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Husi, füze gücünün, Yemen halkının, düşmanlarına karşı kullandığı vurucu askeri bir güç olduğunun altını çizdi.

ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) düşürdüklerini hatırlatan Husi, bunun düşmanlarla mücadelede önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

Lübnan'daki gelişmelere de değinen Husi, "İsrail'in Hizbullah ve Lübnan halkına yönelik saldırılarının ümmete karşı bir saldırı ve gerilimi tırmandıran ve suç teşkil eden bir adım olduğunu" ifade etti.

Husilerden 16 Eylül'de yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde yürüttükleri mücadele sırasında düşürülen MQ-9 tipi SİHA sayısının 10'a yükseldiği belirtilmişti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Şırnak'ta yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Mersin Bozyazı'da denizde aynı anda çok sayıda hortum görüntülendi
Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Husilerin lideri: Birçok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahibiz

Husilerin lideri: Birçok ülkede bulunmayan gelişmiş askeri silahlara sahibiz

Husilerin lideri, "İsrail'e saldırılarının süreceğini" söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, balistik füze saldırısı düzenleyen Yemen’deki Husileri tehdit etti

İsrail ordusu Yemen'den ülkeye balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu

İsrail ordusu Yemen'den ülkeye balistik füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu
Yemen'deki Husiler ABD'ye ait bir SİHA'yı daha düşürdüklerini açıkladı

Yemen'deki Husiler ABD'ye ait bir SİHA'yı daha düşürdüklerini açıkladı
Yemen'deki Husiler ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüklerini açıkladı

Yemen'deki Husiler ABD'ye ait bir SİHA'yı düşürdüklerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet