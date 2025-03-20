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Dünya

Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı ve ABD'nin uçak gemisini bombaladıklarını duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kızıldeniz'deki ABD'nin uçak gemisini hedef aldıklarını bildirdi.

Iyad Nabolsi, Safiye Karabacak  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı ve ABD'nin uçak gemisini bombaladıklarını duyurdu

İstanbul

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, "İşgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesindeki İsrail'e ait Ben Gurion Havalimanını 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef aldık ve operasyon başarıyla gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Husilerin ABD'nin saldırılarına karşı koymaya devam ettiğini dile getiren Seri, "Son saatlerde başkent Sana ve diğer bazı kentlerde sivil tesisler ve hedefler saldırıya uğradı." bilgisini paylaştı.

ABD uçak gemisi "USS Harry Truman" ve ona bağlı gemiler dahil Kızıldeniz'deki "düşman savaş gemilerini" hedef aldıklarını da aktaran Seri, "operasyonlarının başarıyla gerçekleştiğini" kaydetti.

Seri, ABD'nin, Yemen'in "Gazze'de işlenen katliamlara yanıt olarak" İsrail'i hedef almasını engelleyemeyeceğini ifade etti.

ABD ve İsrail henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, çarşamba günü, ABD'nin birçok kente düzenlediği hava saldırılarında 7 kadın ile 2 çocuğun yaralandığını duyurmuştu. Daha sonra yapılan başka bir açıklamada da Husiler, hava saldırılarında 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılar sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında en az 53 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



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