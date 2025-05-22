Husiler, Ben Gurion Havalimanı’nı ve Tel Aviv ile Hayfa’da iki noktayı hedef aldıklarını duyurdu
Yemen’deki Husiler, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı ile başkenti Tel Aviv ve Hayfa kentinde iki ayrı noktayı füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.
Yemen/Kudüs
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri (Husiler), Zülfikar balistik füzesiyle Lod Havalimanı'na (Ben Gurion) nitelikli bir füze operasyonu gerçekleştirdi.” dedi.
Seri, Ben Gurion Havalimanı’na düzenlenen operasyonun hedefine ulaştığı ve uçak seferlerini yaklaşık bir saat kadar durdurduğuna dikkati çekerek, milyonlarca İsraillilerin sığınaklara kaçmasını sağladığını vurguladı.
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Seri ayrıca, Husilerin "Yafa" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) başkent Tel Aviv ile kuzeydeki Hayfa kentlerinde de iki ayrı noktayı hedef aldığını belirtti.
Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar geçici olarak durduruldu
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, Yemen'den atılan bir füzenin ardından sirenlerin çalması üzerine Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda tüm iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu.
Güvenlik önlemleri kapsamında uygulamaya konulan bu adımın, Husilerin İsrail'e yönelik saldırı açıklamasının hemen ardından geldiği bildirildi. Havalimanında sirenlerin çalmasının ardından yolcular sığınaklara yönlendirilirken, hava trafiğinde aksama yaşanıyor.
İsrail ordusu, son 24 saat içinde Yemen'den yapılan iki balistik füze saldırısının önlendiğini iddia ederek, protokol gereği saldırı uyarı sirenlerinin çaldığını açıklamıştı.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları karşısında İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nın güvenli olmadığını açıklamış, havayolu şirketlerine burayı kullanmamaları uyarısı yayınlamıştı.
Aynı şekilde, Husiler, 20 Mayıs'ta İsrail'in Akdeniz'deki Hayfa Limanı'nı "ablukaya alacaklarını" açıklamıştı.
Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Bu tarihten itibaren uluslararası hava yolu şirketleri, İsrail'e uçuşlarını askıya almaya devam ediyor.
ABD, mart ayından itibaren Yemen'de Husilere yönelik saldırılara başladığını duyurmuştu. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.