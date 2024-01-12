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Dünya

Hunter Biden, California'daki mahkemede hakkındaki vergi suçlamalarını kabul etmedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, California'daki mahkemede kendisine yönelik vergi kaçırma suçlamaları karşısında suçsuz olduğunu savundu.

Mücahit Oktay  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Hunter Biden, California'daki mahkemede hakkındaki vergi suçlamalarını kabul etmedi Fotoğraf: Grace Yoon/AA

New York

Hunter Biden, hakkında 9 ayrı vergi suçlaması için Los Angeles Bölge Mahkemesindeki duruşmada hakim karşısına çıktı.

Duruşma, Hunter Biden'ın California Merkez Bölgesi'nde vergilerini ödemediği iddiasıyla suçlanmasından sadece bir ay sonra geldi.

İddianame dosyasında, Biden'a yönelik vergi beyanı yapmama, vergi ödememe, kaçakçılık ve sahte vergi beyanı gibi üçü ağır, altısı kabahat niteliğinde 9 suçlama yer aldı.

Hunter Biden, ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Mark Scarsi'nin, kendisine yönelttiği tüm suçlamalar için savunmasını sorduğunda "Suçsuzum." cevabını verdi.

Federal savcılar, geçen ay federal mahkemeye sundukları 56 sayfalık iddianamede, 2018'de Los Angeles'a taşınan Hunter Biden'ın, 2016'dan 2019'a kadar en az 1,4 milyon dolar federal vergiyi ödemediğini iddia etti.

Savcılar, Biden'ın bu parayı, Ekim 2016'dan 2020'ye kadar, "uyuşturuculara, eskortlara ve kız arkadaşlarına, lüks otellere ve kiralık mülklere, egzotik arabalara, kıyafetlere ve kişisel nitelikteki diğer eşyalara harcadığını" öne sürdü.

Duruşma haziran ayına ertelendi.

Kongreyi tahkir ile suçlanmıştı

Hunter Biden hakkında dün Kongrede ifade verme çağrılarını reddetmesinin ardından, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi tarafından "Kongreyi tahkir" ile suçlanması için tavsiye kararı alınmıştı.

Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında oğul Hunter Biden'ı ifadeye çağırmış, Biden ise bunu ancak "halka açık olması" şartıyla kabul edeceğini söylemişti. Önce kapalı oturumda ifadesi talep edilen Hunter Biden ise ifade vermeye gitmemişti.

Temsilciler Meclisinin, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

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