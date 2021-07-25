Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hollanda'nın Rotterdam limanında 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da, Kosta Rika'dan gelen bir gemide, 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Selman Aksünger   | 25.07.2021
Hollanda'nın Rotterdam limanında 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi

Rotterdam

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Kosta Rika'dan gelen bir gemideki konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller sırasında, patates çuvallarının içerisine yerleştirilmiş 1 ton 760 kilogram kokaine el konulduğu belirtildi.

Piyasa değeri 132 milyon avro olan kokainin, Lahey'deki bir firmaya gönderildiği kaydedildi.

Rotterdam limanında, geçen hafta Ekvador'dan gelen bir gemide de 3 ton kokain ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 230 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de son 24 saatte 130 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde 3 milyar 860 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 268 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hollanda'nın Rotterdam limanında 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Rotterdam limanında 1 ton 760 kilogram kokain ele geçirildi

Arjen Robben futbolu bıraktı