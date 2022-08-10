Hollanda'nın güney sahilindeki orman yangını nedeniyle tatilciler tahliye edildi
Ankara
Hollanda'nın güneyindeki sahil bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgedeki tatilciler tahliye edildi.
Ülkenin güney sahilindeki Zeeland'da çıkan yangına helikopterle havadan müdahale edildi.
Yangından etkilenen bölgedeki tatilciler tahliye edildi, sahil yolu trafiğe kapatıldı.
Avrupa'da aşırı sıcaklıklar ve kuraklık orman yangını riskini arttırıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.