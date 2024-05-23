Dolar
32.19
Euro
34.89
Altın
2,331.46
ETH/USDT
3,719.30
BTC/USDT
67,360.00
BIST 100
10,792.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya

Hollandalı ırkçı lider Wilders'den İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek telefonu

İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek verdi.

Melike Pala  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Hollandalı ırkçı lider Wilders'den İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek telefonu

Ankara

Wilders, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Başsavcı Han'ın Netanyahu hakkındaki "yakalama kararı" başvurusu hakkında konuştuklarını aktaran Wilders, "İsrail devleti ve Yahudi halkına olan güçlü desteğimi ifade ettim." değerlendirmesini yaptı.

Wilders, "UCM savcısının kararı gülünç ve yanlıştır. Halkını nefret ve terör güçlerine karşı savunmamak suçtur." ifadesini kullandı.

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusu yaptığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Venezuela, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın tamamen karşısında konumlanmakta
Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Fidan: Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

İsrail, ordunun Refah'ta bir BM çalışanını "yanlışlıkla" öldürdüğünü kabul etti

İsrail, ordunun Refah'ta bir BM çalışanını "yanlışlıkla" öldürdüğünü kabul etti

İsrail basını: Tel Aviv yönetimi, UAD'nin Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasına hükmedeceğini bekliyor

Belçika'nın Liege Havalimanı'ndan İsrail'e en az 70 ton askeri malzeme gönderildiği iddia edildi

The Guardian: İsrailli yetkililer, Gazze'ye giden konvoyların engellenmesinde yerleşimcilerle işbirliği yapıyor

The Guardian: İsrailli yetkililer, Gazze'ye giden konvoyların engellenmesinde yerleşimcilerle işbirliği yapıyor
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İsrail'e verdiği "koşulsuz destekten" pişman değil

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İsrail'e verdiği "koşulsuz destekten" pişman değil
Hollandalı ırkçı lider Wilders'den İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek telefonu

Hollandalı ırkçı lider Wilders'den İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet