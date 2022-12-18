Hollanda'da Türk sanatçıların hazırladığı sergiyi 15 günde 1600 sanatsever gezdi
Hollanda'da çağdaş Türk sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen ve yoğun ilgi gören "Aura/Contemporary Turkish Art" sergisini 15 günde yaklaşık 1600 sanatsever gezdi.
Lahey
Lahey kentindeki Pulchri Studio Sanat Merkezi'nde, Bağımsız Sanat Vakfının düzenlediği sergiyi 15 günde yaklaşık 1600 kişi dolaştı.
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 3 Aralık'ta açılışının yapıldığı sergide, sanat dünyasında öne çıkan ve farklı tekniklerde çalışan 18 Türk sanatçının özel, resim ve enstalasyon olmak üzere 80 eseri bulunuyor.
Sergide Ahmet Özel, Hülya Yazıcı, Bahar Kocaman, Bahri Genç, Berna Erkün, Engin Beyaz, Erhan Lanpir, Erkan Özdilek, Figen Batı, Kerim Kılıçarslan, Korkut Tiryaki, Mehtap Özdemir, Müfit İşler, Nur Özalp, Ruşen Eşref Yılmaz, Sabahat Çıkıntaş, Feride Binicioğlu ve Şeniz Aksoy'un eserleri sergileniyor.
Türkiye-Hollanda kültürel ilişkilerine çağdaş sanat üzerinden bir ivme kazandırarak iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü güçlendirmeyi hedefleyen sergi, 1 Ocak 2023'e kadar ziyarete açık olacak.
Sergi ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, T-Artlog, CitySan ve İkbal'in destekleriyle düzenleniyor.
"Aura/Contemporary Turkish Art" sergisinin sanatseverlere sunulduğu Pulchri Studio Sanat Merkezi'nde günlük ziyaretçi sayısı tutanaklara geçiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.