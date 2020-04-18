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Dünya, Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 601'e çıktı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1140 artarak 31 bin 589'a, ölü sayısı da 142 artışla 3 bin 601'e ulaştı.

Abdullah Aşıran   | 18.04.2020
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 601'e çıktı Fotoğraf: Paco Nunez/AA

Rotterdam


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1140 artarak 31 bin 589'a, ölü sayısı da 142 artışla 3 bin 601'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 129 artarak 9 bin 594 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının da 1140 artarak 31 bin 589'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 142 artışla 3 bin 601'e yükseldi.

Ölenler arasında 20 yaş altı bir gencin olduğu bilgisi de paylaşıldı.



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