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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 27 bin 510'a çıktı

İngiltere'de son 24 saat içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 739 artarak 27 bin 510 oldu.

İlyas Tayfun Salcı   | 01.05.2020
İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 27 bin 510'a çıktı

Londra


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de son 24 saat içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 739 artarak 27 bin 510 oldu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock’un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 739 artışla 27 bin 510’a yükseldi.

Hancock, nisan ayının son gününde 122 bin 347 test yapılarak hükümetin koyduğu 100 bin test hedefinin de aşıldığını kaydetti.

Böylece ülkede toplam test sayısı 1 milyon 23 bin 824 olurken, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 201 artışla 177 bin 454’e çıktı.

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