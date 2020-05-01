Euro
7.70
Dolar
7.01
BIST 100
101,218.90
Altın
1,699.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" hazırladı.

Ercan Doğan   | 01.05.2020
TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken, protokolün "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi-Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı federasyon tarafından yayınlandı.

Kurul; Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, FIFA ve UEFA Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

Acıbadem Sports ve Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan protokol, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye raporu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonuyla liglerin başlatılmasına yönelik karar sonrasında uygulamaya konulacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bine ulaştı
İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 27 bin 510'a çıktı
'Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı'
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 64 bine yaklaştı

Benzer haberler

TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı

TFF Sağlık Kurulu, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' hazırladı

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 27 bin 510'a çıktı

Kocaeli'de karantina süresi dolan 101 kişi evlerine uğurlandı

İngiltere Premier Lig kulüplerinde hedef sezonu tamamlama

İngiltere Premier Lig kulüplerinde hedef sezonu tamamlama
Gaziantep'te evler 'reyhan çiçeği' kokacak

Gaziantep'te evler 'reyhan çiçeği' kokacak
Azerbaycan'da karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Azerbaycan'da karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı