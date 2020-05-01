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Kocaeli'de karantina süresi dolan 101 kişi evlerine uğurlandı

Kocaeli'de, 14 gün önce Libya'dan tahliye edilen ve yurda yerleştirilen 101 vatandaş karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine gönderildi.

Şahin Oktay   | 01.05.2020
Kocaeli'de karantina süresi dolan 101 kişi evlerine uğurlandı

Kocaeli

Kocaeli'de, 14 gün önce Libya'dan tahliye edilen ve İzmit ilçesindeki yurda yerleştirilen 101 vatandaş karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlar için başlatılan karantina sürecinin Kocaeli'de de yoğun şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Kocaeli'de an itibarıyla karantinada bulunan 1031 kişi ile karantina sürecini doldurup kentten ayrılan 1003 kişi baz alındığında toplam 2 bin 34 kişinin çeşitli yurtlarda misafir edildiği belirtilen açıklamada, son olarak 14 gün önce Libya'dan tahliye edilen 101 vatandaşın, AFAD İl Müdürlüğünce kiralanan otobüslerle belirlenen 6 güzergahta 22 ile uğurlandığı aktarıldı.

Uğurlamada, vatandaşların her biri için düzenlenen seyahat izin belgelerinin dağıtılmasının ardından İl Müdürü Salim Tekoğul'un, otobüsleri dolaşarak Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un selamlarını ve hayırlı yolculuk temennilerini ilettiği ifade edildi.

Tekoğul'un seyahat yasakları ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili vatandaşlara bilgi vermesinin ardından otobüslerin Umuttepe Gazi Süleyman Paşa Yurdu önünden hareket ettiği kaydedildi.

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