Euro
7.72
Dolar
7.02
BIST 100
101,218.90
Altın
1,694.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurtlarda karantinaya alınan 65 bin 511 kişiden 35 bin 496'sının tahliye edildiğini açıkladı.

Orhan Onur Gemici   | 01.05.2020
AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi Fotoğraf: Ramazan Kaya/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda karantinaya alınan 65 bin 511 kişiden 35 bin 496'sının tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 155 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 65 bin 511 kişi karantinaya alındı.

Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 35 bin 496'ya ulaştı. Bu kişiler, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 1990 AFAD personeli görev aldı.

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek gruplarında 1097 AFAD personeli 444 araçla mesai yapıyor.

AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 68 milyon 486 bin 214 lira oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı'
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 64 bine yaklaştı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı
Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 2 hafta daha uzatıldı

Benzer haberler

'Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı'

'Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı'

Kocaeli'de karantina süresi dolan 101 kişi evlerine uğurlandı

Yurtlarda karantinaya alınanlardan 35 bin 496'sı tahliye edildi

Trump'tan CNN ve NBC'ye 'Çin'in kuklaları' benzetmesi

Trump'tan CNN ve NBC'ye 'Çin'in kuklaları' benzetmesi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bini geçti

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bini geçti
Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor