Trump'tan CNN ve NBC'ye 'Çin'in kuklaları' benzetmesi
ABD Başkanı Donald Trump, "yalan haberci" ve "halkın düşmanı" olarak nitelediği basın kuruluşları CNN ve NBC için "Çin'in kuklaları" benzetmesi yaptı.
Washington DC
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda sorumlu tuttuğu Çin hakkında, NBC ve CNN'in yaptığı haberleri eleştirdi.
ABD Başkanı Trump, "NBC ve yalan haberci CNN, Çin hakkında muhteşem şeyler söylemek için çaba gösteriyor. Onlar, burada iş yapmak isteyen Çin'in kuklaları. Çin'e yardım etmek için yayın araçlarını kullanıyorlar. Halk düşmanları!" ifadesini kullandı.
Trump'ın Çin'e virüs savaşı
Trump, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüğünü söylemiş ancak detay vermekten kaçınmıştı.
Öte yandan Trump, son günlerdeki açıklamalarında da sık sık Çin'in virüse ilişkin gerçek vaka ve ölü sayılarını sakladığını öne sürüyor ve bu ülkeyi virüsü dünyaya yaymakla suçluyor.
Trump'tan Michigan Valisine "göstericilerle uzlaş" çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, Michigan Valisi Gretchen Whitmer'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin gevşetilmesi talebiyle silahlı eylem düzenleyen ve dün valilik binasını basan göstericilerle, uzlaşma yapması çağrısında bulundu.
Trump, Twitter üzerinden, Michigan eyaletinde düzenlenen karantina karşıtı gösteriler hakkında açıklamada bulundu.
Trump, "Michigan Valisi (Whitmer) biraz taviz vermeli ve bu yangını söndürmeli. Bu protestocular iyi insanlar ama kızgınlar. Eski hayatlarını en güvenli şekilde geri istiyorlar." ifadesini kullandı.
Trump, mesajında Vali Whitmer'a da "Onlarla görüş, konuş ve bir uzlaşmaya var." çağrısında bulundu.
Michigan'daki karantina karşıtı gösteriler
ABD'de Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlere karşı, birçok eyalette protestolar yapılmış, bu gösteriler bazı eyaletlerde silahlı eylem halini almıştı.
New York ve New Jersey'den sonra virüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı eyalet olan Michigan'ın Valisi Whitmer, dün koronavirüs önlemlerini 28 Mayıs'a kadar uzattığını açıklamıştı.
Eyalet yönetiminin, söz konusu önlemleri görüştüğü dakikalarda aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu bir grup protestocu valilik binasını basarak, görüşmenin yapıldığı odaya girmek istemişti.
Olaya güvenlik güçleri müdahale etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.