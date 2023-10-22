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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda Başbakanı Rutte: Gazze'nin sürdürülebilir insani yardım koridoruna ihtiyacı var

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, "Gazze'nin gıda, su ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddeleri ve yardımlar için sürdürülebilir bir insani yardım koridoruna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Selman Aksünger  | 22.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
Hollanda Başbakanı Rutte: Gazze'nin sürdürülebilir insani yardım koridoruna ihtiyacı var

Amsterdam

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, Gazze'ye insani yardımın başlamasının iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Ancak çok daha fazlasına acilen ihtiyaç var. Gazze'nin gıda, su ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddeleri ve yardımlar için sürdürülebilir bir insani yardım koridoruna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Rutte, sosyal medyada hesabından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi ve insani yardımların Gazze'ye girmeye başlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Netanyahu ile telefonla görüştüğünü aktaran Rutte, "Öncelikle kendisinden Gazze'de öldürülen Hollandalı kadın konusunun açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olmasını istedim. Düşüncelerim, onun (Gazze’de öldürülen Hollandalı kadının) yakınlarıyla birlikte." paylaşımında bulundu.

Rutte, Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların Gazze'ye girmeye başlamasından memnuniyet duyduğuna işaret ederek, "Gazze'nin gıda, su ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddeleri ve yardımlar için sürdürülebilir bir insani yardım koridoruna ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

"Meşru müdafaa, orantılılıktan ayrılamaz"

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirten Rutte, şunları kaydetti:

"Meşru müdafaa, orantılılıktan ayrılamaz ve insancıl savaş hukukuna uygun olmalıdır. İsrail, sivillerin Hamas'a karşı mücadelenin kurbanı olmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Bölgesel tırmanıştan da her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Tüm bunlar aynı zamanda İsrail'in güç kullanımında itidalli olmasını gerektirmektedir."

"Filistin halkına yardım için çok daha fazlasına ihtiyaç var"

Rutte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmeleri yaptığına değinerek, her iki cumhurbaşkanıyla da çatışmanın bölgesel olarak tırmanması konusundaki endişelerini paylaştığını aktardı.

Rutte, Sisi ve Macron'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Yardım malzemeleriyle bir ilk adım atıldı ancak Filistin halkına yardım için çok daha fazlasına ihtiyaç var. Güvenli bir insani yardım koridoru çağrısında bulunmanın yanı sıra Gazze'deki yabancıların bir an evvel evlerine dönmeleri ve rehinelerin serbest bırakılması için azami baskıyı sürdürme konusunda mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.

Rutte, Tel Aviv'i ziyaret edecek

Kamu yayıncısı NOS'un hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Rutte, yarın İsrail’in başkenti Tel Aviv’e günübirlik bir ziyaret yaparak Netenyahu ile bir araya gelecek.

Rutte, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşecek.

Gazze'de öldürülen Hollandalı El-Aşkar

NOS'taki haberde, İsrail'in dün Gazze'ye yönelik saldırılarında, Hollanda vatandaşı 33 yaşındaki İslam El-Aşkar isimli kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, El-Aşkar'ın, eşi ve 4 çocuğuyla çatışmaların başlamasından iki hafta önce aile ziyareti için Gazze'de bulunduğu ve daha sonra geri dönemediği bilgisine yer verildi.

Hollanda'nın Utrecht şehri yakınlarındaki Doorn kasabasında yaşayan ailenin diğer üyelerinin Gazze'de bulunduğu ve sosyal medya hesaplarında Gazze'de yıkıma ilişkin paylaşımda bulundukları aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladığı, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

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