Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah: Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, şiddetli patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nda kendilerine ait silah depolarının olmadığını ve soruşturmada bu gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi.

Mahmut Geldi   | 07.08.2020
Hizbullah lideri Nasrallah: Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz

Beyrut

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, salı günü Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamayla ilgili Hizbullah'a yönelik suçlamaları yanıtladı.

Bazılarının, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan Hizbullah'ı sorumlu tuttuğuna ve buna gerekçe olarak da limanın örgütün kontrolünde olduğu iddiasını öne sürdüklerine dikkati çeken Nasrallah, "Bu yalandır, bizler Beyrut Limanı'nı kontrol etmiyoruz ve içinde nelerin var olduğunu bilmiyoruz." dedi.

Yerel ve Arap basını ile bazı siyasi güçlerin yargısız infaza gittiğini ifade eden Nasrallah, "Bunlar, Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın Hizbullah'ın füzeleri veya cephaneliğinden kaynaklı olduğunu öne sürdüler. Resmi makamların limanda silah olmadığını, patlayan maddenin amonyum nitrat olduğunu açıklamaları üzerine ise söz konusu maddenin bize ait olduğu suçlamasına sarıldılar." diye konuştu.

Nasrallah, olayla ilgili adil ve nezih bir soruşturmanın gerçekleşmesi talebinde bulunarak, "Lübnan devleti, bu konuda bir sonuç alamıyorsa siyasi yönetim ile devlet kurumlarından umutları kesmeliyiz." dedi.

Nasrallah, söz konusu patlamanın "kendiliğinden çıkmış bir yangın veya bir sabotaj sonucu" meydana geldiği ihtimallerinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin kişi yaralandı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis koronavirüse yakalandı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 324'e yükseldi
Aksaray’da maske takma zorunlu hale getirildi
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 221 bin 574 oldu
New York Valisi: Okullara sonbaharda yüz yüze eğitime açılma yetkisi veriyoruz

Benzer haberler

Beyrut Limanı Müdürü Kuraytim ve Gümrükler Müdürü Zahir de gözaltına alındı

Beyrut Limanı Müdürü Kuraytim ve Gümrükler Müdürü Zahir de gözaltına alındı

Interpol, Beyrut'a uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek

Hizbullah lideri Nasrallah: Beyrut Limanı kontrolümüzde değil ve içindekilerini bilmiyoruz

Beyrut patlaması Lübnan’ın kaderini nasıl etkiler?

Beyrut patlaması Lübnan’ın kaderini nasıl etkiler?
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamanın nedenleri netleşmedi; füze, bomba veya bir dış etken olabilir

Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamanın nedenleri netleşmedi; füze, bomba veya bir dış etken olabilir
Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri: Patlayıcılar Esed rejimine mi gönderiliyordu

Lübnan Fetva Kurulu Genel Sekreteri: Patlayıcılar Esed rejimine mi gönderiliyordu