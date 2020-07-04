Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,775.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hırvatistan'da seçmenler genel seçim için yarın sandık başına gidecek

Hırvatistan'da seçmenler, 151 sandalyeli ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Stipe Majic,Lejla Biogradlija   | 04.07.2020
Hırvatistan'da seçmenler genel seçim için yarın sandık başına gidecek

Grad Zagreb

Hırvatistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde yapılacak genel seçimde, 184 bin 786'sı yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 859 bin 481 kayıtlı seçmen 7 bine yakın seçim merkezinde oy kullanabilecek.

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla birtakım tedbirlerin alınacağı seçimde, oy kullanmak için seçim merkezlerine gelecekler maske takmak zorunda olacak.

Devlet Seçim Komisyonundan (DIP) yapılan açıklamada, Kovid-19 bulaşmış seçmenlerin oy kullanmak zorunda olmadığı belirtilirken, bu kişilerin diğer insanların sağlığını tehlikeye atacak eylemlerde bulunmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ülke genelindeki 83 yaşlı bakımevinde de oy kullanılacağı aktarılırken, bakımevlerindeki seçim görevlilerin maske, eldiven ve galoş takacağı, ayrıca kendilerini sıklıkla dezenfekte edeceği bildirildi.

Karantinadaki kişilerin de oy kullanmak için başvurdukları kaydedilen açıklamada, "Bu vatandaşlarımız beyan ettikleri adresin kapısına gelen seçim görevlisine oylarını teslim edebilecek." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, salgın nedeniyle seçime katılımın çok düşük olacağı tahmin ediliyor.

151 sandalye için 2 bin 669 aday yarışacak

Komisyonun paylaştığı verilere göre, 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 192 seçim listesinden toplam 2 bin 669 aday yarışacak.

Adaylardan yüzde 41'ini kadınlar oluştururken, resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının yarın gece yarısına doğru açıklanacağı bildirildi.

Hırvatistan'da kayıtlı seçmenler, 07.00-19.00 saatlerinde oy verebilecek.

Öte yandan, yurt dışına kayıtlı Hırvat seçmenlerin oy verme işlemi bu sabah başlarken, yarın 19.00'a kadar sürecek.

Hırvat Demokrat Birliği ile "Restart" ittifakı seçimin favorileri olarak gösteriliyor

Seçim öncesinde yapılan anket çalışmalarına göre, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ile sol ağırlıklı partilerden oluşan "Restart" isimli ittifak favori olarak gösteriliyor.

HDZ seçime tek başına katılırken, "Restart" ittifakını Sosyal Demokrat Partisi (SDP), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Hırvat Emekliler Partisi (HSU), Sivil-Liberal Birliği (GLAS), Istra Demokrat Partisi (IDS), Primorje-Goran Birliği (PGS) ile Halk ve Sivil Hareket Partisi (SNAGA) oluşturuyor.

Son cumhurbaşkanlığı seçiminde ciddi oy alan şarkıcı Miroslav Skoro'nun "Vatan Hareketi" isimli siyasi partisi ile "Most" Bağımsızlar Listesi ve Yeşil-Sol Koalisyon da önde gelen parti ve ittifaklar arasında yer alıyor.

Bu arada, 151 milletvekilinin 140'ı ülke içindeki seçim bölgelerinden, 3'ü de Hırvat diasporasından seçilirken, 8 sandalye ise azınlık partilerinden seçilecek milletvekillerine veriliyor.

Avrupa Birliğinin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da 2016'da yapılan son genel seçimi HDZ öncülüğündeki ittifak kazanırken, 2020 başında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ise ipi göğüsleyen taraf SDP öncülüğündeki ittifakın adayı olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 205 bini geçti
İran'da maske yarından itibaren zorunlu olacak
Yurt dışından gelen ve giden yolculara 3 saatte Kovid-19 testi
'Uzun süre tat alamadım'
Rusya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini geçti

Benzer haberler

Hırvatistan'da seçmenler genel seçim için yarın sandık başına gidecek

Hırvatistan'da seçmenler genel seçim için yarın sandık başına gidecek

Sırbistan'daki seçimde Cumhurbaşkanı Vucic'in partisi tek başına iktidar oldu

Bolivya 6 Eylül'de genel seçime gidiyor

Sırbistan'daki genel seçimde Cumhurbaşkanı Vucic'in partisi önde gidiyor

Sırbistan'daki genel seçimde Cumhurbaşkanı Vucic'in partisi önde gidiyor
Adria Tur'un Hırvatistan finaline 'Kovid-19' engeli

Adria Tur'un Hırvatistan finaline 'Kovid-19' engeli
Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında

Sırbistan'da 6,5 milyonu aşkın seçmen sandık başında