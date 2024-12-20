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Dünya

Hırvatistan'da okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 6 kişi yaralandı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğretmen ve 5 öğrenci yaralandı.

Lejla Biogradlija  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Hırvatistan'da okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Ankara

Zagreb Polisinden yapılan açıklamada, başkentteki Precko İlköğretim Okulunda sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, bıçakla öğretmen ve öğrencilere saldırdığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Irena Hrstic, gazetecilere, saldırıda 7 yaşındaki bir öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1 öğretmen ve 5 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Hrstic, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Zagreb'deki Sveti Duh Kliniğinden yapılan açıklamada, yaralı getirilen öğretmenin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Elindeki kesici aletle kendine de zarar verdiği öğrenilen saldırganın polis gözetiminde olduğu açıklandı.

Başbakan Andrej Plenkovic de sabah saatlerinde meydana gelen trajediden derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Plenkovic, "Yaralıların Zagreb'deki hastanelerde tedavi altına alındığını biliyoruz. Ailelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlgili bakanlarımız olayı yakından takip edecek." dedi.

Medyada ayrıca, saldırı sonrası okul bahçesine koşan çocukların görüntüleri de paylaşıldı. Görüntülerde, ambulans helikopterin okul bahçesine indiği anlar da yer aldı.

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