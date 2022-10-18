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Dünya

Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın tatbikatına izin vermeyeceğini söyledi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Ukrayna askerinin ülkesinde tatbikat yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

Stipe Majic, Lejla Biogradlija   | 18.10.2022
Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın tatbikatına izin vermeyeceğini söyledi

Zagreb

Milanovic, Ukraynalı askerlerin Hırvatistan'da tatbikat yapacağına dair yabancı medyada çıkan haberleri değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa ülkesinin hiçbir şekilde dahil olmasını istemediğini ifade eden Milanovic, "Hırvatistan'ın gereğinden fazla dahil olmasını desteklemiyorum. Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz. Bu kadar." dedi.

Tatbikatın Hırvatistan'da yapılmasını "savaşı topraklarına getirmek" şeklinde değerlendiren Milanovic, "Ülkenin lideri olarak buna izin vermeyeceğim. Şahsen Hırvatistan'ın, Ukrayna askerlerinin tatbikat yapacağı ülkelerden biri olması yönünde bir öneri duymadım ama önceden söylemiş olayım." ifadelerini kullandı.



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