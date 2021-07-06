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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Büşra Selvi Öğütcen   | 06.07.2021
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Ankara

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 bin 703 yeni vaka tespit edildi, 553 kişi öldü, 51 bin 864 hasta iyileşti.

Böylelikle ülkede son 101 günün en düşük günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu.

Tedavisi süren hasta sayısı 464 bin 357'ye geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan uzun süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 752 bin 294 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,1'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 619 bin 932'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 403 bin 281'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 357 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 357 milyon 553 bin 612 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

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