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Dünya

Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Ayşe İrem Tiryaki  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Hindistan'da iki trenin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Yeni Delhi

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 25'ten fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, Batı Bengal'deki tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 25'ten fazla yaralının olduğunu bildirdi.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

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