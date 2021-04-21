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Dünya, Koronavirüs

Hindistan'da 22 Kovid-19 hastası oksijen tankında meydana gelen sızıntı nedeniyle öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde 22 yeni tip koronavirüs hastası oksijen tankında sızıntı meydana gelmesi nedeniyle oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

Fuat Kabakcı   | 21.04.2021
Hindistan'da 22 Kovid-19 hastası oksijen tankında meydana gelen sızıntı nedeniyle öldü

Ankara

Yeni Delhi Televizyonu’nun (NDTV) haberine göre, eyaletin Nashik bölgesinde Kovid-19 hastalarının kaldığı Zakir Hussain Hastanesi'nde hastalara oksijen temin eden oksijen tankında sızıntı meydana geldi.

Sızıntı nedeniyle tankın boşalması sonucu söz konusu hastalara yaklaşık yarım saat oksijen verilemedi. 22 hasta yaşamını yitirdi.

Oksijen desteğiyle tedavilerine devam edilen hastaların 31’i ise yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, sosyal medyaya düşen görüntülerde gazın hastanenin etrafında yoğunlaştığı görüldü.


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