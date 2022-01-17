Dolar
13.51
Euro
15.43
Altın
1,820.42
ETH/USDT
3,264.40
BTC/USDT
42,658.00
BIST 100
2,100.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılıyor.
logo
Dünya

Hindistan, Çin'e karşı S-400 hava savunma sistemini nisanda aktif hale getirecek

Ayşe Doğru   | 17.01.2022
Hindistan, Çin'e karşı S-400 hava savunma sistemini nisanda aktif hale getirecek

Ankara

Hindistan'ın Rusya yapımı S-400 hava füze savunma sisteminin ilk birimini nisan ayında işlevsel hale getireceği bildirildi.

Hindustan Times’ın savunma yetkililerine dayandırdığı haberde, Rusya'dan teslim alınan S-400 Triumph ileri hava füze savunma sisteminin konuşlandırılması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sistemin 5 biriminin tamamının Çin'den gelecek tehditlere karşı iki ülke sınırında konuşlandırılacağı aktarılan haberde, ilk birimin Nisan 2022’de, geri kalan 4 birimin ise 2023'te işlevsel hale getirileceği ifade edildi.

Haberde, Yeni Delhi yönetiminin, Hindistan'ın Rusya'dan silah alımına karşı çıkan ABD'ye, S-400'ü 3 bin 488 kilometrelik Çin sınırı boyunda tehditlerle karşıya karşı olduğu için ulusal çıkarlar gereği satın aldığını diplomatik ve güvenlik kanalları aracılığıyla ilettiği belirtildi.

Rusya'da S-400 hava füze savunma sistemini Ekim 2018’de 4,5 milyar dolara satın almıştı.

Hindustan Times, S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumunun geçen ay Pencap eyaletinde yapıldığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de Omicron belirlenen vakaya virüsün postadan bulaştığı ileri sürüldü
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyonu geçti
'Hızla yayılan Omicron'u maske ve hijyenle frenleyin' uyarısı
Kovid-19 vakaları üç büyükşehirde arttı
TEİS'ten 'kaliteli ve güvenilir cerrahi maske kullanılmalı' uyarısı

Benzer haberler

Hindistan, Çin'e karşı S-400 hava savunma sistemini nisanda aktif hale getirecek

Hindistan, Çin'e karşı S-400 hava savunma sistemini nisanda aktif hale getirecek

Pekin'de Omicron belirlenen vakaya virüsün postadan bulaştığı ileri sürüldü

Çin: ABD'nin Orta Doğu'da bıraktığı 'güç boşluğunu' doldurmayacağız

Çin'de nüfus artış hızı 'son 60 yılın en düşük seviyesine' geriledi

Çin'de nüfus artış hızı 'son 60 yılın en düşük seviyesine' geriledi
Hindistan'da başörtülü Müslüman öğrenciler haftalardır derslere giremiyor

Hindistan'da başörtülü Müslüman öğrenciler haftalardır derslere giremiyor
Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüdü

Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüdü